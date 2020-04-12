Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор незадоволений ситуацією з пандемією коронавірусу в Ірландії.
Про це Конор написав у Twitter.
"Ми можемо бути в трьох тижнях від революції. Я висловив свої доводи.
Уряд Ірландії має повністю закрити кордони і більш жорстко протистояти поширенню коронавірусу", - написав Конор.
We could be 3 weeks from times of revolution.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 11, 2020
I’ve stated my case ☘️
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