Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор незадоволений ситуацією з пандемією коронавірусу в Ірландії.

Про це Конор написав у Twitter.

"Ми можемо бути в трьох тижнях від революції. Я висловив свої доводи. Уряд Ірландії має повністю закрити кордони і більш жорстко протистояти поширенню коронавірусу", - написав Конор.

We could be 3 weeks from times of revolution.

I’ve stated my case ☘️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 11, 2020

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