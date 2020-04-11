Українська легкоатлетка і депутат Верховної Ради України Ольга Саладуха звернулася до Кабміну з пропозицією дозволити спортсменам тренуватися під час карантину.

Про це розповіла сама спортсменка у Facebook.

"Професіональні спортсмени повинні займатися за індивідуальними графіками. Йдеться про поодинокі заняттях або невеликими групами на свіжому повітрі при збереженні дистанції, відповідно до карантину. У тому числі на об'єктах спортивної інфраструктури - стадіонах, майданчиках тощо.

Доступ до закритих залів, басейнів. Заняття там з дотриманням всіх санітарних норм і наявності лікаря і т.д. за індивідуальними графіками, щоб не було скупчення людей.

Така практика є в багатьох державах, де зараз роблять карантинні заходи", - написала Саладуха.