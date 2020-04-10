У Японії сумніваються в організації Олімпіади у 2021 році

Поширення коронавірусу у світі може вплинути на організацію Олімпіади-2020 наступного літа.

Про це розповів виконавчий директор оргкомітету Ігор в Токіо Тосіро Муто.

"Я не думаю, що хтось зможе сказати, чи вдасться встановити контроль над пандемією до липня наступного року чи ні. Ми, звичайно, не в змозі дати вам чітку відповідь.

Ми ухвалили рішення відкласти ігри на один рік. Таким чином, це означає, що все, що ми можемо зробити - це ретельно працювати над підготовкою до Ігор", - заявив Муто.