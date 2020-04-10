World Athletics надіється відновити сезон у серпні

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) планує відновити сезон в нинішньому році.

Про це розповів президент федерації Себастьян Коу.

"Ми знаємо, що різні країни знаходяться на різних етапах боротьби з пандемією, тому ми намагаємося надати структуру нашим спортсменам і федераціям, щоб вони могли планувати на наступний рік.

Якщо це буде можливо, ми сплануємо сезон з серпня по жовтень, щоб допомогти спортсменам зрозуміти, де вони знаходяться після перерваного нинішнього сезону", - розповів Коу.