World Athletics надіється відновити сезон у серпні

Джерело - sportarena.com.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) планує відновити сезон в нинішньому році.
Про це розповів президент федерації Себастьян Коу.
"Ми знаємо, що різні країни знаходяться на різних етапах боротьби з пандемією, тому ми намагаємося надати структуру нашим спортсменам і федераціям, щоб вони могли планувати на наступний рік.
Якщо це буде можливо, ми сплануємо сезон з серпня по жовтень, щоб допомогти спортсменам зрозуміти, де вони знаходяться після перерваного нинішнього сезону", - розповів Коу.
Нагадаємо, в Італії від коронавірусу помер чемпіон Європи та учасник двох Олімпіад.
Раніше, визначилась дата відкриття Олімпійських ігор у 2021 році.