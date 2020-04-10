 World Athletics надіється відновити сезон у серпні | Легка атлетика | Champion.com.ua
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World Athletics надіється відновити сезон у серпні

Сьогодні 16:56 172 0
Себастьян Коу прокоментував відновлення сезону
World Athletics надіється відновити сезон у серпні
#World Athletics

Джерело - sportarena.com.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) планує відновити сезон в нинішньому році.

Про це розповів президент федерації Себастьян Коу.

 "Ми знаємо, що різні країни знаходяться на різних етапах боротьби з пандемією, тому ми намагаємося надати структуру нашим спортсменам і федераціям, щоб вони могли планувати на наступний рік.

Якщо це буде можливо, ми сплануємо сезон з серпня по жовтень, щоб допомогти спортсменам зрозуміти, де вони знаходяться після перерваного нинішнього сезону", - розповів Коу.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу помер чемпіон Європи та учасник двох Олімпіад.

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