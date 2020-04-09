В UFC у шостий раз спробують організувати бій Нурмагомедов – Фергюсон

Джерело - telegraf.com.ua.
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може зустрітися з Тоні Фергюсоном у разі перемоги американця над Джастіном Гетжі.
Про це розповів президент UFC Дана Вайт.
"Я думав, що в цей раз ми точно побачимо їх поєдинок. Але виникнення подібних обставин передбачити неможливо.
Якщо Тоні переможе в наступну суботу, то стане тимчасовим чемпіоном. Хабіб і Тоні зобов'язані будуть провести бій. Це обов'язково потрібно зробити. Схрестимо пальці", - розповів Вайт.
Відзначимо, що Хабіб і Тоні повинні були битися на UFC 249, але на перешкоді цьому бою стала пандемія коронавірусу.
Нагадаємо, став відомий список всіх боїв UFC 249.