В UFC у шостий раз спробують організувати бій Нурмагомедов – Фергюсон

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може зустрітися з Тоні Фергюсоном у разі перемоги американця над Джастіном Гетжі.

Про це розповів президент UFC Дана Вайт.

"Я думав, що в цей раз ми точно побачимо їх поєдинок. Але виникнення подібних обставин передбачити неможливо.

Якщо Тоні переможе в наступну суботу, то стане тимчасовим чемпіоном. Хабіб і Тоні зобов'язані будуть провести бій. Це обов'язково потрібно зробити. Схрестимо пальці", - розповів Вайт.