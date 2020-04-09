Лемеш назвала своє завдання на посаді заступниці Міністра молоді і спорту

Ніна Лемеш буде координувати Олімпійський спорт України.

Про це розповіла сама новопризначена заступниця Міністра молоді і спорту.

"Я, як заступник, буду опікуватися саме спортом олімпійським, спортом вищих досягнень. Усе, що стосується цього напрямку роботи: це і робота штатних збірних команд, і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, резервний спорт, дитячі, юнацькі штатні команди, національні збірні команди, підготовка та участь в Олімпійських іграх, юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи.

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Я вважаю, кваліфікований я спеціаліст у цьому напрямку, тому будемо працювати. Олімпійський спорт України буде координуватися мною як заступником міністра молоді та спорту.

Нині працюємо над розробленням стратегії розвитку фізичної культури і спорту. Одним із векторів цієї стратегії буде спорт вищих досягнень. Тому уже проводиться робота щодо визначення стратегічних цілей, завдань і, відповідно, плани роботи", - розповіла Лемеш.