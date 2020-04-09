Коронавірус: в Україні новий антирекорд. Ситуація на 9 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок станом на 9 квітня 2020 у світі інфіковано 1 485 900 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Мати Гвардіоли померла від коронавірусу
З них померло 88 572, вилікувалися - 330 802 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
432 438 США
148 942 Іспанія
139 586 Італія
113 633 Німеччина
83 070 Франція
82 783 Китай
В Україні станом на 9:00 четверга, 9 квітня, в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 102 випадки;
Волинська область — 38 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 31 випадок;
Закарпатська область — 51 випадок;
Запорізька область — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
Кіровоградська область — 78 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська область — 130 випадків;
Львівська область — 61 випадок;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 43 випадки;
Полтавська область — 19 випадків;
Рівненська область — 64 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 169 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 18 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 302 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.