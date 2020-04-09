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Коронавірус: в Україні новий антирекорд. Ситуація на 9 квітня

Сьогодні 12:20 7542 0
Коронавірус: в Україні новий антирекорд. Ситуація на 9 квітня

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок станом на 9 квітня 2020 у світі інфіковано 1 485 900 осіб вірусом COVID-19. 

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: Мати Гвардіоли померла від коронавірусу

З них померло 88 572, вилікувалися - 330 802 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:

432 438 США

148 942 Іспанія

139 586 Італія

113 633 Німеччина

83 070 Франція

82 783 Китай

В Україні станом на 9:00 четверга, 9 квітня, в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 102 випадки;

Волинська область — 38 випадків;

Дніпропетровська область — 41 випадок;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 31 випадок;

Закарпатська область — 51 випадок;

Запорізька область — 47 випадків;

Івано-Франківська область — 218 випадків;

Кіровоградська область — 78 випадків;

м. Київ — 300 випадків;

Київська область — 130 випадків;

Львівська область — 61 випадок;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 43 випадки;

Полтавська область — 19 випадків;

Рівненська область — 64 випадки;

Сумська область — 56 випадків;

Тернопільська область — 169 випадків;

Харківська область — 5 випадків;

Херсонська область — 18 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 302 випадки;

Черкаська область — 80 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

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