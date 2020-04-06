Президент UFC: Гетжі замінить Хабіба у бою з Фергюсоном

Турнір UFC 249 відбудеться

Джерело - Чемпіон.

Турнір UFC 249 відбудеться і його головним поєдинком стане зустріч Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі.

Про це повідомляє президент UFC Дейна Вайт.

Бійці поборються за титул тимчасового чемпіона організації в легкій вазі.

При цьому Вайт не уточнив, де відбудеться турнір, і додав, що бій буде десь на планеті Земля.

Нагадаємо, планувалося, що головним поєдинком турніру UFC 249 буде зустріч Тоні Фергюсона з чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедова. Але 1 квітня росіянин оголосив про неможливість приїзду в США. Таким чином, зустріч Хабіба з Фергюсоном зірвалася уже вп'яте в історії.