Гутцайт: Усі спортивні об’єкти України повинні залишатися в спорті

Джерело - Главком.

Держава не буде передавати спортивні об'єкти, які знаходяться в занедбаному стані, у приватні руки для неспортивних цілей.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Авангард (комплекс, частину приміщень якого хотіли віддати під меморіал Бабин Яр - ред.) має стати якісним спорткомплексом. Реконструкція розпочалася торік і на неї вже було виділено 29 млн грн. На жаль, у бюджеті на цей рік попередній міністр коштів не передбачив. Тому будемо закладати гроші на "Авангард" уже в бюджеті-2021. Для мене це питання принципове. Бо, по-перше, я корінний киянин. По-друге, очолюючи департамент у КМДА, опікувався всіма спортивними об’єктами столиці. По-третє, ви правильно зазначили, що то знакова споруда для українського хокею, а льоду катастрофічно бракує не лише для хокеїстів, але й для фігуристів, майстрів шорт-треку. Зрештою, Авангард - то ж не лише льодова арена. Там баскетбольний і гімнастичний зали. Їх теж треба розвивати. Але потрібно вибудувати пріоритети, розписати проведення робіт за роками і поступово реконструювати весь майновий комплекс. Це знаковий об’єкт, якому немає аналогів у центрі Києва. Я зупинив процес передачі в оренду. Переконаний, що всі спортивні об’єкти повинні залишатися в спорті. Їх у країні не так вже й багато. Віддавати ми нічого не збираємося. Я нічого не віддавав, будучи керівником департаменту молоді і спорту КМДА, мав у цьому аспекті повну підтримку мера Кличка і всіх депутатів, і не збираюся цього робити й зараз", - зазначив Гутцайт

Нагадаємо, раніше Гутцайт зізнався, що відмовився від російського бізнесу ще в 2014 році та запевнив, що бюджетні кошті, які забрали в спорту через коронавірус повернуть в повному об'ємі.