Опубліковано список нових обмежень

Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

ЗАБОРОНЕНО:

- перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

- переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

- проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Раніше, в Україні продовжили карантин і ввели режим надзвичайної ситуації.