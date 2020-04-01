Джерело - rbc.ua.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
ЗАБОРОНЕНО:
- перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
- переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Раніше, в Україні продовжили карантин і ввели режим надзвичайної ситуації.