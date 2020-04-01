Провідний український волейболіст переходить у російський клуб

Дмитро Вієцький може продовжити кар'єру у Росії

Склад волейбольного клубу АСК з Нижнього Новгорода в міжсезоння поповнить український діагональний Дмитро Вієцький.

Про це повідомляє glavcom.ua.

22-річний українець увійшов в десятку кращих бомбардирів чемпіонату Європи-2019, набрав 104 очка в 7 матчах при 47% реалізації атак.

На клубному рівні Вієцький раніше виступав за харківський Локомотив (2015-2018), сербську Войводіні (2018/19) і катарський клуб Поліце (2019/20).

Інформація поки офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, в Україні достроково завершився чемпіонат з волейболу.