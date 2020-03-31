Олімпійська чемпіонка наштовхнулася на ведмедя під час тренування у лісі

Джерело - Чемпіон.
Олімпійська чемпіонка з лижних гонок Стіна Нільссон під час тренування у лісі зустріла ведмедя.
Про це повідомляє спортсменка в Instagram.
"Я бачила ведмедя! Чи не божевілля? О ні! На жаль, у мене не було з собою моєї маленької гвинтівки, хоча, мабуть, я все одно б не влучила", - написала Нільссон.
26-річна Стіна Нільссон є олімпійською чемпіонкою 2018 року в спринті і дворазовою чемпіонкою світу. Нинішній сезон Нільссон завершила достроково в січні через перелом ребра. Це дозволило їй спробувати свої сили у стрільбі. Минулого тижня шведка повідомила, що переходить в біатлон.
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