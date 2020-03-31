Колишній чемпіон UFC: Бій Хабіб - Фергюсон проклятий

Джерело - ESPN.
У справі проведення бою Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона багато непорозумінь.
Про це заявив колишній чемпіон UFC у важкій вазі Даніель Корм'є.
"Мені здається, що в цій справі багато непорозумінь. Тобто йому сказали летіти в Абу-Дабі, а потім сказали, що там боїв не буде?
Дейна Вайта часто говорив, що йому щодня щось зриває плани. Упевнений, Хабіб не сам покинув США, а йому порадили, сказали, що там тренуватися безпечніше.
А тепер він поза грою. Бій просто проклятий", - заявив Корм'є.
Раніше стало відомо, що Нурмагомедов не може покинути Росію через тимчасового закриття кордонів, і тому поєдинок з Фергюсоном ризикує зірватися.
Нагадаємо, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.