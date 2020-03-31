Російський журналіст отримав дикі погрози за критику Хабіба

Джерело - Чемпіон.
Російський журналіст Александр Лютіков отримав дикі погрози після того, як розкритикував російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова за відмову від польоту в США на поєдинок проти американця Тоні Фергюсона.
Про це повідомляє сам журналіст.
Журналіст зателефонував у Аерофлот і запитав, чи можна купити квитки на рейс до Нью-Йорка. У колл-центрі авіакомпанії відповіли, що нема ніяких обмежень для громадян Росії. Лютіков опублікував пост в Instgaram, в якому натякнув на дивну причину відмови російського бійця і назвав безглуздим політ Хабіба в Абу-Дабі 19 або 20 березня.
Потім нібито двоюрідний брат Нурмагомедова подзвонив з погрозами журналісту (опубліковано аудіо): "Ти створений для того, щоб плазувати перед нами і заслужити нашої поблажливості. Щоб на тебе звернули увагу, дали тобі інтерв'ю або в голову".
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Помогаем сохранить главный бой #ufc249 У «Аэрофлота» есть рейс завтра и в четверг. Цена за билет - от 17 до 228 тысяч. Служба поддержки «Аэрофлота» сообщает: этим рейсом могут летать российские граждане. Так что кто хочет - вперед! Ну и очень странный момент: Хабиб говорит, что полетел в Абу-Даби 19 или 20 марта. Но этот полет был абсолютно бессмысленным, поскольку еще 17 марта было объявлено о том, что в Абу-Даби с 19 марта перестанут пускать иностранцев. #хабибнурмагомедов #хабиб #нурмагомедов #ufc #mma #мма
Нагадаємо, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.