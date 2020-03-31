Російський журналіст отримав дикі погрози за критику Хабіба

Журналісту погрожують за критику

Джерело - Чемпіон.

Російський журналіст Александр Лютіков отримав дикі погрози після того, як розкритикував російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова за відмову від польоту в США на поєдинок проти американця Тоні Фергюсона.

Про це повідомляє сам журналіст.

Журналіст зателефонував у Аерофлот і запитав, чи можна купити квитки на рейс до Нью-Йорка. У колл-центрі авіакомпанії відповіли, що нема ніяких обмежень для громадян Росії. Лютіков опублікував пост в Instgaram, в якому натякнув на дивну причину відмови російського бійця і назвав безглуздим політ Хабіба в Абу-Дабі 19 або 20 березня.

Потім нібито двоюрідний брат Нурмагомедова подзвонив з погрозами журналісту (опубліковано аудіо): "Ти створений для того, щоб плазувати перед нами і заслужити нашої поблажливості. Щоб на тебе звернули увагу, дали тобі інтерв'ю або в голову".

Нагадаємо, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.