Друг Мак-Грегора: Не можу повірити, що Хабіб не зміг би вибратися з Росії, якби дуже захотів

Джерело - Чемпіон.
Боєць Хабіб Нурмагомедов не дуже хоче вилетіти з Росії в США заради бою з Тоні Фергюсоном.
Про це заявив спаринг-партнер Конора Мак-Грегора Пітер Куілл.
"Мені важко повірити, що Хабіб не зміг би вибратися з Росії, якби дуже захотів. Я багато разів бував там.
Правила в Росії не працюють для таких людей, як він. Щось не так", - написав Куілл.
I find it hard to believe Khabib couldn’t get out of Russia if he really wanted to. I’ve experienced Russia many times.— Peter Queally (@peterqueally) March 30, 2020
Rules don’t apply to people like him over there.
Something off.
UFC 249, головною подією якого повинен був стати бій Хабіб - Фергюсон, пройде 18 квітня. Місце проведення турніру досі невідомо.
Нагадаємо, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.