Друг Мак-Грегора: Не можу повірити, що Хабіб не зміг би вибратися з Росії, якби дуже захотів

Боєць Хабіб Нурмагомедов не дуже хоче вилетіти з Росії в США заради бою з Тоні Фергюсоном.

Про це заявив спаринг-партнер Конора Мак-Грегора Пітер Куілл.

"Мені важко повірити, що Хабіб не зміг би вибратися з Росії, якби дуже захотів. Я багато разів бував там.

Правила в Росії не працюють для таких людей, як він. Щось не так", - написав Куілл.