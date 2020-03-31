Представник Фергюсона: Бій з Гетжі буде легким отриманням гонорару

У команді американця Тоні Фергюсона чекають легкого бою з Джастіном Гетжі на UFC 249, який запланований 18 квітня.

Про це заявив представник команди американця.

"Бій з Гетжі буде просто легким отриманням гонорару. Це як поєдинок в школі на задньому дворі.

А ось бої з Хабібом або Мак-Грегором - це зовсім інша справа, це набагато краще", - сказали в команді.