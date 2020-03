У ДТП загинула дружина одного з найкращих шахістів світу

Дружина одного з найкращих гросмейстерів світу Левона Ароняна австралійська шахістка Аріана Каоїлі померла після ДТП у Єревані.

Про смерть повідомляє сам Аронян.

I have no words to express the grievance over my wife Arianne's death. She was intelligent , hard working and joyous person that lived a beautiful life...



I love you honeybun, sleep tight....