У ДТП загинула дружина одного з найкращих шахістів світу

Померла австралійська шахістка Аріана Каоїлі

Джерело - Чемпіон.

Дружина одного з найкращих гросмейстерів світу Левона Ароняна австралійська шахістка Аріана Каоїлі померла після ДТП у Єревані.

Про смерть повідомляє сам Аронян.

"У мене немає слів, щоб висловити скорботу з приводу смерті моєї дружини Аріани. Вона була розумною, працьовитою і життєрадісною людиною, яка прожила прекрасне життя. Я люблю тебе, мила, спи спокійно" - написав Аронян.

I have no words to express the grievance over my wife Arianne's death. She was intelligent , hard working and joyous person that lived a beautiful life...



I love you honeybun, sleep tight.... — Levon Aronian (@LevAronian) March 30, 2020

15 березня Каоїлі потрапила в ДТП в Єревані. Впродовж двох тижнів лікарі боролися за її життя.

Каоїлі була учасницею семи шахових Олімпіад, чемпіонкою Океанії 2009 року, міжнародним майстром серед жінок.

37-річний Левон Аронян є одним з найкращих шахістів світу. У світовому рейтингу він займає шосте місце.

Раніше, у Росії призупинено турнір претендентів на світову шахову корону.