 З'явився ще один бажаючий замінити Хабіба у бою проти Фергюсона | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Бій Усик - Чісора перенесено
Вчора 16:39 4013
Чемпіонат світу-2020 відмінили через коронавірус
Вчора 20:40 451
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 20:37 12113 2
Вацко: Клоуни ті, хто платив Грімму 20 тисяч євро на місяць
Вчора 20:25 1194
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Вчора 15:50 1616
Визначилась дата відкриття Олімпійських ігор у 2021 році
Вчора 14:43 742
В УЄФА назвала терміни завершення сезону
Вчора 10:35 1863
Лєднєв хоче повернутися у Динамо
Вчора 09:47 3316
АПЛ можуть дограти в ізольованих таборах
Вчора 09:15 1226
Скрипник хоче дограти сезон в УПЛ
Вчора 08:13 1929 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
30 Березня 2020
23:54 Футбол Старт футбольного сезону у Китаї можуть відкласти 307
23:39 Футбол Гвардіола назвав головну проблему, яка чекає на гравців після карантину 515
23:25 Футбол CIES назвав клуб, гравці якого найбільше подешевшають 514
23:14 Футбол Циганик: Львівські Карпати померли два роки тому 596
23:04 ММА З'явився ще один бажаючий замінити Хабіба у бою проти Фергюсона 657
22:55 Футбол Циганик: Якщо чемпіонат продовжиться, і Динамо не здобуде друге місце, то будуть репресії 516 1
22:40 Футбол Франков: Особисті зустрічі при поділі Зорі і Динамо застосовувати не можна 746
22:25 Бокс Колишній російський чемпіон світу - про коронавірус: Може нас вирішили прорідити 1159
22:18 Футбол Ікарді спровокував скандал, прилетівши в епіцентрі поширення коронавірусу 618
22:10 Легка атлетика Найкращий колишній іспанський легкоатлет помер від коронавірусу 1073
21:55 Футбол Циганик: Я слабо уявляю, як Грімм може повернутися в Україну після свого інтерв'ю 843 1
21:40 Футбол Відомий агент: Більшість українських агентів працюють одноразово, як презервативи 753
21:25 Баскетбол Особливий рушник Браянта продали за рекордну суму 841
21:10 Футбол Циганик про можливе завершення УПЛ: Карпати і Динамо можуть подати до суду 1342 2
20:55 Футбол Відомий агент звинуватив гравця Динамо у непорядності і припинив з ним співпрацю 3406 3
20:40 Легка атлетика Чемпіонат світу-2020 відмінили через коронавірус 451
20:37 Блог 6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком 612
20:37 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 12113 2
20:25 Футбол Вацко: Клоуни ті, хто платив Грімму 20 тисяч євро на місяць 1194
20:10 Футбол УЄФА проведе збори з приводу нового розкладу чемпіонатів 1280
19:55 Футбол Відомий румунський голкіпер, який грав проти Динамо, помер у молодому віці 2675
19:39 Бокс Володаря титулу WBO, який записав відеоурок щодо побиття жінок, жорстко покарали 2358
19:25 ММА Американець може замінити Хабіба у бою проти Фергюсона 1698
19:10 Футбол Головний тренер Галатасарая вилікувався від коронавірусу 1697
18:55 Футбол Семиразовий чемпіон Словаччини припинить своє існування через відсутність фінансів 2342

З'явився ще один бажаючий замінити Хабіба у бою проти Фергюсона

Вчора 23:04 657 0
Пуар'є може замінити росіянина у бою
З'явився ще один бажаючий замінити Хабіба у бою проти Фергюсона
#Хабіб, #Пуар'є

Джерело - MMAFighting.

Боєць UFC Дастін Пуар'є висловив готовність замінити росіянина Хабіба Нурмагомедова у поєдинку з Тоні Фергюсоном на турнірі UFC 249.

Про це заявив сам Пуар'є.

"Я продовжую правильно харчуватися і здійснювати пробіжки вранці. Я планую продовжити тренування в Луїзіані. Нехай це і не є для мене пріоритетом. Я чекаю, що буде далі", - заявив Пуар'є.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нурмагомедов не може покинути Росію через тимчасового закриття кордонів, і тому поєдинок з Фергюсоном ризикує зірватися. Поєдинок Нурмагомедова і Фергюсона повинен відбутися 18 квітня 2020 року. Раніше, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.

Коментарі ()