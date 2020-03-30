З'явився ще один бажаючий замінити Хабіба у бою проти Фергюсона

Пуар'є може замінити росіянина у бою

Джерело - MMAFighting.

Боєць UFC Дастін Пуар'є висловив готовність замінити росіянина Хабіба Нурмагомедова у поєдинку з Тоні Фергюсоном на турнірі UFC 249.

Про це заявив сам Пуар'є.

"Я продовжую правильно харчуватися і здійснювати пробіжки вранці. Я планую продовжити тренування в Луїзіані. Нехай це і не є для мене пріоритетом. Я чекаю, що буде далі", - заявив Пуар'є.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нурмагомедов не може покинути Росію через тимчасового закриття кордонів, і тому поєдинок з Фергюсоном ризикує зірватися. Поєдинок Нурмагомедова і Фергюсона повинен відбутися 18 квітня 2020 року. Раніше, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.