 Найкращий колишній іспанський легкоатлет помер від коронавірусу | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Найкращий колишній іспанський легкоатлет помер від коронавірусу

Вчора 22:10 1073 0
Льоренте помер у віці 61 рік
Найкращий колишній іспанський легкоатлет помер від коронавірусу
#Льоренте, #коронавірус

Джерело - Главком.

В Іспанії в наслідок Covid-19 помер 61-річний колишній легкоатлет Сантьяґо Льоренте.

Про це повідомляє Marca.

Льоренте був одним з провідних бігунів своєї країни в кінці 1970-х – середини 1980-х. Він здобув індивідуальну срібну медаль на чемпіонаті світу U20 з кросу в 1977 році в Дюссельдорфі (Німеччина), а також срібну медаль у командній гонці разом із двома великими іспанськими стаєрами Хосе Мануелем Абаскалем та Антоніо Прієто.

Льоренте також виграв командну срібну медаль у юніорській гонці у 1976 році, продовжував представляв Іспанію на дорослих чемпіонатах світу з кросу чотири рази, а найкращий індивідуальний фініш продемонстрував у 1986 році, коли став 20-м. Льоренте був чемпіоном Іспанії з бігу на 10 000 м у 1986 році і представляв Іспанію на цій дистанції на чемпіонаті Європи в Штутґарті (Німеччина).

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