Японія зазнає колосальних збитків через перенесення Олімпіади

Коронавірус завдав удар по економіці країни

Перенесення літньої Олімпіади в Токіо на 2021 рік призведе до неймовірних фінансових втрат.

Про це повідомляє LearnBonds.

Економісти з Туманного Альбіону підрахували, що мова йде про 5,8 мільярда доларів.

Проведення Олімпіади-2020 повинно було обійтися в 12,3 мільярда доларів. Трохи більша частина від цієї суми інвестували влада Токіо і Центральний уряд Японії.

У LearnBonds пишуть, що перенесення Олімпіади на наступний рік привило до того, що організатори Ігор втратили прибуток від спонсорських і рекламних контрактів в розмірі 4,4 мільярда доларів.

Також в загальну суму збитків включені і витрати на підготовку спортсменів до Олімпіади. Йдеться про 3,56 мільярда в американській валюті.

Очікується, що Олімпійські ігри в Токіо відбутися у липні-серпні 2021 року.