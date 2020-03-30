 Японія зазнає колосальних збитків через перенесення Олімпіади | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Японія зазнає колосальних збитків через перенесення Олімпіади

Сьогодні 17:25 861 0
Коронавірус завдав удар по економіці країни
Японія зазнає колосальних збитків через перенесення Олімпіади
#Японія, #Олімпіада

Джерело - ua-football.com.

Перенесення літньої Олімпіади в Токіо на 2021 рік призведе до неймовірних фінансових втрат.

Про це повідомляє LearnBonds.

Економісти з Туманного Альбіону підрахували, що мова йде про 5,8 мільярда доларів.

Проведення Олімпіади-2020 повинно було обійтися в 12,3 мільярда доларів. Трохи більша частина від цієї суми інвестували влада Токіо і Центральний уряд Японії.

У LearnBonds пишуть, що перенесення Олімпіади на наступний рік привило до того, що організатори Ігор втратили прибуток від спонсорських і рекламних контрактів в розмірі 4,4 мільярда доларів.

Також в загальну суму збитків включені і витрати на підготовку спортсменів до Олімпіади. Йдеться про 3,56 мільярда в американській валюті.

Очікується, що Олімпійські ігри в Токіо відбутися у липні-серпні 2021 року.

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