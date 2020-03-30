Японія зазнає колосальних збитків через перенесення Олімпіади

Джерело - ua-football.com.
Перенесення літньої Олімпіади в Токіо на 2021 рік призведе до неймовірних фінансових втрат.
Про це повідомляє LearnBonds.
Економісти з Туманного Альбіону підрахували, що мова йде про 5,8 мільярда доларів.
Проведення Олімпіади-2020 повинно було обійтися в 12,3 мільярда доларів. Трохи більша частина від цієї суми інвестували влада Токіо і Центральний уряд Японії.
У LearnBonds пишуть, що перенесення Олімпіади на наступний рік привило до того, що організатори Ігор втратили прибуток від спонсорських і рекламних контрактів в розмірі 4,4 мільярда доларів.
Також в загальну суму збитків включені і витрати на підготовку спортсменів до Олімпіади. Йдеться про 3,56 мільярда в американській валюті.
Очікується, що Олімпійські ігри в Токіо відбутися у липні-серпні 2021 року.