 Беленюк приголомшений скороченням витрат на спорт | Боротьба | Champion.com.ua
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Беленюк приголомшений скороченням витрат на спорт

Сьогодні 20:36 639 1
Жан Беленюк прокоментував пропозицію уряду скоротити видатки на спорт
Беленюк приголомшений скороченням витрат на спорт
#Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Кабінет Міністрів пропонує урізати витрати на спорт на 55% через пандемію коронавірусу.

Про це розповів чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат України від фракції Слуга народу Жан Беленюк у Facebook.

"Цифри, які я побачив по видатках на сферу спорту, приголомшили мене. Безумовно, ситуація яка склалася, боротьба з пандемією Covid-19 - це дуже важливо, але що нас чекає після боротьби з вірусом? Запропоноване скорочення видатків потягне за собою дуже важкі наслідки

Я провів всі необхідні консультації щодо ситуації, яка склалася. Для того, щоб українські спортсмени і тренери мали змогу працювати та брати участь у змаганнях, видатки на проведення лише календарних спортивних заходів мають складати не менш як 814 млн гривень. Переконаний, що Уряд врахує це під час доопрацювання змiн до бюджету-2020. Сподіваюсь на підтримку усіх небайдужих до українського спорту та спортивної спільноти!" – розповів Беленюк.

Нагадаємо, представники 17 національних федерацій звернулися до Зеленського щодо можливого скорочення фінансування.

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