 Керівник НОК України Бубка виступив із заявою щодо Олімпіади-2020 | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
Мій профіль
УЄФА перенесла фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Вчора 20:29 798
WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес
Сьогодні 12:25 829
Олімпіаду перенесуть на 2021 рік - член МОК
Вчора 21:15 444
Стаховський: Головна відмнінність Європи та України - освіта
Вчора 19:23 652
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 11:13 7817
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Вчора 09:47 1979
Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою
Вчора 09:10 2564
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 00:03 6018 2
Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком
22.03.2020 22:25 368
Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020
22.03.2020 21:54 2699 1
Блоги
Потужний нокаут чи домовленість. 10 років тому Кличко переміг Чемберса
Потужний нокаут чи домовленість. 10 років тому Кличко переміг Чемберса Valeriy Ruchka
22.03.2020 15:29 12211
Триллер Світоліної проти Андреєску очолив огляд від WTA
Триллер Світоліної проти Андреєску очолив огляд від WTA Valeriy Ruchka
22.03.2020 13:05 736
Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі
Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі Андрій Твердохліб
22.03.2020 11:57 349
Про Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших - Олег Смалійчук
Про Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших - Олег Смалійчук Valeriy Ruchka
22.03.2020 09:00 2070
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей Андрій Твердохліб
21.03.2020 18:28 1582
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
21.03.2020 15:53 2108
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:47 1442 1
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:25 374
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:09 2179 1
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень Андрій Твердохліб
21.03.2020 14:32 2161
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:40 Футбол Півзахисник Динамо: Мій паспорт успішно загубили у посольстві 17
13:26 Баскетбол Визначено MVP сезону в українській Суперлізі 129
13:10 Бокс Рішення щодо бою Усик - Чісора приймуть нинішнього тижня 266
13:04 Блог Моурінью став волонтером у Лондоні 175
12:55 Футбол ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону 729
12:40 Футбол Роналду через коронавірус може залишити Ювентус 798
12:25 Бокс WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес 829
12:09 Інше Програма Спорт на UA: Першому зупинила вихід в ефір через коронавірус 463
11:51 Футбол Два лідери Шахтаря можуть перейти до Роми 1307
11:33 Футбол Колишній гравець Шахтаря кинув свого водія у російській в'язниці 4548
11:15 Олімпійські ігри-2020 Олімпійський комітет США підтримує перенесення Ігор-2020 494
10:57 Футбол Пятенко: Напрацьоване на зборах за два тижні без гри можна викинути 637
10:39 Олімпійські ігри-2020 Керівник НОК України Бубка виступив із заявою щодо Олімпіади-2020 1207
10:25 Футбол У Росії Ракицький став жертвою расистського скандалу 4931
10:10 Футбол Ще один футбольний чемпіонат призупинено через поширення коронавірусу 1249
09:55 Футбол Металіст 1925 все-таки зіграв із запорізьким Металургом 991
09:40 Футбол Визначено п’ять найкращих голів клубів Першої ліги на зимових зборах 656
09:25 Футбол Півзахисника Манчестер Сіті оштрафували за порушення карантину 836
09:10 Бокс Валуєв називає своїх собак коронавірусами 1020
08:55 Футбол Два європейські гранди зацікавилися Грізманном 1431
08:39 Фехтування У двох членів збірної Росії з'явилися симптоми коронавірусу 1531
08:25 Футбол Експрезидент Реала потрапив до реанімації з ознаками коронавірусу 1179
08:08 Футбол Деметрадзе: Суркіс не винен, що Динамо зараз погано грає 1957
23 Березня 2020
23:59 Бокс Тайсон знайшов спосіб заробітку під час карантину 2252
23:43 Футбол Барселона надасть останній шанс Дембеле 1483

Керівник НОК України Бубка виступив із заявою щодо Олімпіади-2020

Сьогодні 10:39 1207 0
Бубка не вважав за потрібне закликати МОК до перенесення Ігор
Керівник НОК України Бубка виступив із заявою щодо Олімпіади-2020
#Бубка, #Олімпіада

Джерело - НОК України.

Протягом 4 тижнів Міжнародний Олімпійський Комітет проаналізує всі можливі варіанти дій.

Про це керівник НОК України заявив у своєму зверненні.

"Сьогодні ми переживаємо непрості часи – весь світ бореться з поширенням пандемії COVID-19.

Кожен з нас повинен оберігати власне здоров'я, здоров'я рідних та близьких, здоров'я оточуючих, адже життя людини перевищує усе.

Я сам був спортсменом. І мені добре зрозумілі думки і очікування атлетів і тренерів, яких турбує питання проведення Олімпійських ігор в Токіо.

Протягом 4 тижнів Міжнародний Олімпійський Комітет проаналізує всі можливі варіанти дій. Буде враховано усе, що зараз відбувається у світі. Олімпійські ігри обов'язково відбудуться в той час, коли ніщо не буде загрожувати здоров'ю усіх учасників, вболівальників, організаторів, всіх людей!

А зараз у нас у всіх є можливість для самовдосконалення. Нам необхідно вірити і йти до своєї мети. Впевнений, що ми подолаємо всі виклики, пройдемо випробування i переможемо! Тримаймося! Ми разом - одна велика Олімпійська родина!", - зазначив Бубка.

Раніше повідомлялося, що Австралія та Канада вже відмовилися від участі в Олімпіаді 2020 року, але готові відправити спортсменів на Ігри наступного року.

Коментарі ()