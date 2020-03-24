Керівник НОК України Бубка виступив із заявою щодо Олімпіади-2020

Протягом 4 тижнів Міжнародний Олімпійський Комітет проаналізує всі можливі варіанти дій.

Про це керівник НОК України заявив у своєму зверненні.

"Сьогодні ми переживаємо непрості часи – весь світ бореться з поширенням пандемії COVID-19.

Кожен з нас повинен оберігати власне здоров'я, здоров'я рідних та близьких, здоров'я оточуючих, адже життя людини перевищує усе.

Я сам був спортсменом. І мені добре зрозумілі думки і очікування атлетів і тренерів, яких турбує питання проведення Олімпійських ігор в Токіо.

Протягом 4 тижнів Міжнародний Олімпійський Комітет проаналізує всі можливі варіанти дій. Буде враховано усе, що зараз відбувається у світі. Олімпійські ігри обов'язково відбудуться в той час, коли ніщо не буде загрожувати здоров'ю усіх учасників, вболівальників, організаторів, всіх людей!

А зараз у нас у всіх є можливість для самовдосконалення. Нам необхідно вірити і йти до своєї мети. Впевнений, що ми подолаємо всі виклики, пройдемо випробування i переможемо! Тримаймося! Ми разом - одна велика Олімпійська родина!", - зазначив Бубка.