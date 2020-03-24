Олімпійський комітет США підтримує перенесення Ігор-2020

Провели опитування серед американських спортсменів

Через пандемію коронавірусу COVID-19 спортсмени не можуть належним чином готуватися до змагань, про що свідчать дані опитування.

Про це повідомляє пресслужба Олімпійського комітету США.

Організація провела опитування серед американських спортсменів, і менш як десять відсотків респондентів заявили, що пандемія коронавірусу не вплинула на їх тренувальний процес. При цьому 34 відсотки опитаних заявили, що продовження тренувань в наявних сьогодні умовах може загрожувати їхньому здоров'ю. 69 відсотків респондентів готові брати участь в Олімпіаді в липні, але лише 32 відсотки вважають, що змагання будуть чесними при наявних обставинах.

Раніше повідомлялося, що Австралія та Канада вже відмовилися від участі в Олімпіаді 2020 року, але готові відправити спортсменів на Ігри наступного року.

XXXII літні Олімпійські ігри, проведення яких планували у Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року.