Програма Спорт на UA: Першому зупинила вихід в ефір через коронавірус

Джерело - stv.detector.media.
Із понеділка, 23 березня, програма Спорт на каналі UA: Перший тимчасово зупинила вихід в ефір.
Про це повідомляє пресслужба Суспільного.
Вона виходила в будні о 21:30.
Причиною є вимушена пауза в спортивних змаганнях в Україні та світі у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Останній випуск вийшов у п'ятницю, 20 березня. Тоді ведуча сказала, що сподівається якнайшвидше побачитися з глядачами.
Спортивна редакція Суспільного повернеться з програмою Спорт в ефір одразу, як відновляться українські та світові спортивні змагання.
Раніше, Динамо долучилося до боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, Ворскла виділила 2,5 млн доларів на боротьбу із коронавірусом.