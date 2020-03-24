Програма Спорт на UA: Першому зупинила вихід в ефір через коронавірус

Останній випуск вийшов 20 березня

Із понеділка, 23 березня, програма Спорт на каналі UA: Перший тимчасово зупинила вихід в ефір.

Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

Вона виходила в будні о 21:30.

Причиною є вимушена пауза в спортивних змаганнях в Україні та світі у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Останній випуск вийшов у п'ятницю, 20 березня. Тоді ведуча сказала, що сподівається якнайшвидше побачитися з глядачами.

Спортивна редакція Суспільного повернеться з програмою Спорт в ефір одразу, як відновляться українські та світові спортивні змагання.

Раніше, Динамо долучилося до боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, Ворскла виділила 2,5 млн доларів на боротьбу із коронавірусом.