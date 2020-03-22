96 українських легкоатлетів та їх тренерів продовжують підготовку до Олімпіади за кордоном

Нині 96 українських спортсменів продовжують підготовку до Олімпіади в умовах коронавірусної пандемії за межами України.

Про це заявив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.

"Зараз ми орієнтуємося на офіційну позицію МОК і продовжуємо підтримувати тих, хто готується до Олімпіади. На сьогодні ми можемо підтримувати тільки тих спортсменів і тренерів, які залишилися для підготовки за кордоном.

Таких сьогодні 96 осіб. Якщо говорити про країни, то ситуація така: в Туреччині перебуває 44 людини, в ПАР - 19, в Португалії - 19, в Киргизії - 14, в Польщі - 9 і 1 - в Кенії.

Хочу звернути увагу на те, що ми працюємо зі спортсменами не як начальник - підлеглий, а як партнери. Нашим завданням було надати спортсменам і тренерам максимум інформації і допомогти реалізувати їх бажання продовжити підготовку. Тому ми нікому зі спортсменів не давали команду повертатися в Україну", - сказав Гоцул.