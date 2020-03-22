Президент МОК: Олімпіада - не футбольний матч, так просто не перенести

Керівництво МОК зберігає надію провести Ігри

Джерело - Sky Sports.

Після перенесення Євро-2020 на наступний рік під питанням залишається Олімпіада, скасування якої знищить мрію 11 тисяч спортсменів.

Про це заявив президент МОК Томас Бах.

"Олімпійські Ігри - це не футбольний матч, так просто перенести на наступну суботу не вийде. Ігри - дуже складний спортивний захід, і потрібно з розумом підходити до всіх рішень. Повне скасування Олімпіади - це найменш чесне рішення. Це знищить мрію 11 тисяч спортсменів", - вважає Бах.

Раніше, почали опрацьовувати сценарії перенесення Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, у США закликала перенести Олімпіаду-2020 на інший термін через коронавірус.