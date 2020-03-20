Капітан збірної України: Невже потрібно дочекатися, щоб за добу вмирало 400-500 людей?

В Італії за якихось 10-14 днів кількість хворих зросла із сотень до тисяч.

Про це капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький написав у Facebook.

"Коли за якихось 10-14 днів кількість хворих зросла із сотень до тисяч. Невже ми українці хочемо наступити на ті ж граблі, невже нам не вистачає реального прикладу для того щоб зрозуміти, що наше життя або життя близьких нам людей дорожче за роботу, прогулянку чи просто вештанням по місту або ж сплати за комуналку ! Чи все ж ми дочекаємось того дня коли за добу буде вмирати по 400-500 людей, а заражатимуться тисячі і тоді зрозуміємо що не влада винна у всьому, а тільки ми, ті хто не прислухався до порад", - написав Плотницький.