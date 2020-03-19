Бех-Романчук вказала на головному проблему легкої атлетики в Україні

В Україні величезна проблема зі спортивною інфраструктурою.

Про це розповіла українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

"Що стосується стадіонів, то все змінилося в кращий бік. До прикладу, той же Луцьк, який зараз постійно приймає чемпіонати України з легкої атлетики. Недавно зробили реконструкцію стадіону в Ужгороді. Є багато таких прикладів.

Але все ще є велика проблема з манежами. Недавно пройшла реконструкція такого спортивного об'єкту в Березняках в Києві. Там була величезна кількість бажаючих займатися, а місця всім не вистачало. Також провели реконструкцію манежу в Сумах, тому що там була дуже стара доріжка. Щодо нових споруд, то нічого нового не з'являється. Це дуже прикро, тому що хотілося б, щоб в Україні був не один манеж, а декілька і вони знаходилися в різних частинах країни. На жаль, тільки Суми зараз можуть приймати чемпіонат України в приміщенні, жодної альтернативи цьому немає. Це головна проблема легкої атлетики на даному етапі", – розповіла Бех-Романчук.