Організатори Діамантової ліги перенесли три стартові етапи змагань

Сезон розпочнеться не раніше 24 травня у Стокгольмі

Організатори Діамантової ліги перенесли на невизначений термін три стартові етапи змагань в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Обмеження торкнулися етапи 17 квітня в Катарі, а також 9 і 16 травня в Китаї.

Катар обмежив в'їзд іноземців на територію країни, а влада Дохи, де має відбутися етап, відмовилися від проведення міжнародних змагань протягом наступних 30 днів.

Етап в Шанхаї, спочатку запланований на 16 травня, тепер розраховують провести 13 серпня. Нові дати першого китайського етапу і змагань в Досі оголосять пізніше.

Раніше, UFC відкладе три турніри через коронавірус.