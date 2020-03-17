 Організатори Діамантової ліги перенесли три стартові етапи змагань | Легка атлетика | Champion.com.ua
Мій профіль
В автокатастрофі під Києвом загинув відомий український боксер
Сьогодні 19:04 0
Визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Сьогодні 15:44 654
Кубок Америки з футболу перенесено на 2021 рік
Сьогодні 15:15 198
УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік
Сьогодні 14:49 993
Усик: Називайте мене Алєксандр, це по-російські
Сьогодні 12:20 9233 18
Чемпіонат УПЛ зупинений через рішення уряду
Сьогодні 12:07 1687
Бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться без глядачів
Сьогодні 10:33 2148
Федецький виграні гроші у шоу спрямує на благодійність
Сьогодні 09:17 1286
Хижняк здобув яскраву перемогу на турнірі у Лондоні
Сьогодні 08:13 1648
Збірна України не зіграє з Францією і Польщею
Вчора 19:09 7239
Блоги
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover Valeriy Ruchka
Вчора 22:12 1125
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом Андрій Твердохліб
Вчора 19:36 520
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен Valeriy Ruchka
Вчора 18:53 620
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:43 745 1
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш Valeriy Ruchka
Вчора 16:35 663
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:04 Бокс В автокатастрофі під Києвом загинув відомий український боксер 0
18:55 Бокс Поєдинки Джошуа й Усика можуть перенести 189
18:40 Блог У футболі запустили новий челендж з туалетним папером 113
18:39 Євро-2020 Чеферін: Перенесення Євро-2020 обходиться УЄФА дорогою ціною 123
18:23 Футбол УАФ тимчасово переходить на дистанційний режим роботи 234
18:10 Футбол Матчі України з Францією і Польщею можуть відбутися на початку червня 185
17:55 Євро-2020 УЄФА прояснив ситуацію з квитками на Євро-2020 398
17:39 Футбол Петряк: Зараз живу в так званому колгоспі - тут спокійніше 832
17:26 Футбол Манчестер Юнайтед скасував тренування команди через коронавірус 221
17:10 Бокс Усик: Найстрашніший вірус - це гріх 785 1
17:08 Хокей. УХЛ Чемпіонат Української хокейної ліги зупинений 274
16:55 Футзал Асоціація футзалу України призупинила всі змагання 206
16:40 Легка атлетика Організатори Діамантової ліги перенесли три стартові етапи змагань 266
16:25 Футбол Дискваліфікований Бесєдін не пропустить Євро-2021 878 1
16:18 Блог Падіння не перешкода: відео красивого точного кидка форварда Крижаних Вовків 306
16:09 Футбол Гаттузо: Коронавірус перетворює наше життя у рутину 387
15:55 Футбол Клуби Серії А не хочуть виплачувати зарплату під час зупинки сезону 467
15:44 Футбол Визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи 654
15:30 Футбол Масіп: Було важко з Луніним через його характер 2715 1
15:15 Футбол Кубок Америки з футболу перенесено на 2021 рік 198
14:49 Футбол УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік 993
14:44 ММА UFC відкладе три турніри через коронавірус 402
14:33 Блог Чем опасен азарт и что с этим делать 165
14:30 Футбол Президент Японської футбольної асоціації захворів на коронавірус 356
14:18 Футбол Барселона хоче виставити Умтіті на трансфер 1130

Організатори Діамантової ліги перенесли три стартові етапи змагань

Сьогодні 16:40 266 0
Сезон розпочнеться не раніше 24 травня у Стокгольмі
Організатори Діамантової ліги перенесли три стартові етапи змагань
#Діамантова ліга, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

Організатори Діамантової ліги перенесли на невизначений термін три стартові етапи змагань в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Обмеження торкнулися етапи 17 квітня в Катарі, а також 9 і 16 травня в Китаї.

Катар обмежив в'їзд іноземців на територію країни, а влада Дохи, де має відбутися етап, відмовилися від проведення міжнародних змагань протягом наступних 30 днів.

Етап в Шанхаї, спочатку запланований на 16 травня, тепер розраховують провести 13 серпня. Нові дати першого китайського етапу і змагань в Досі оголосять пізніше.

Раніше, UFC відкладе три турніри через коронавірус.

Коментарі ()