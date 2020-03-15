 Станіслав Гончаренко очолив херсонський Продексім | Футзал | Champion.com.ua
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Відомий український тренер очолив чемпіона України

Вчора 22:25 1481 0
Гончаренко очолив Продексім
Відомий український тренер очолив чемпіона України
#Продексім, #Гончаренко

Джерело - МФК Продексім.

Після закінчення першого етапу FAVBET Екстра-ліги чинний чемпіон України херсонський Продексім отримав нового тренера.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ним став відомий український фахівець Станіслав Гончаренко.

Нагадаємо, що останнім клубом, де працював Станіслав Олександрович, був Кардинал-Рівне, у якому відомий тренер працював до середини цього сезону. Таким чином, Станіслав Гончаренко замінить на посаді головного тренера Дмитра Бербенцева, який був виконуючим обов’язки наставника мельників після того, як команду залишив Хаві Родрігес.

Також нагадаємо, що Станіслав Гончаренко за свою тренерську кар’єру також очолював такі команди, як київський Інтеркас і львівські Енергію та Тайм.

Нагадаємо, Разуванов представляє футзальний клуб комуністичної партії Росії.

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