Ярослава Магучіх: У дитинстві займалася карате, на стрибки надихнула Юлія Левченко

Віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх у дитинстві займалася карате.

Про це розповіла сама легкоатлетка в інтерв'ю SPORT TRAVELER.

"У дитинстві я займалася карате, як і моя сестрав. Потім батько відправив нас із сестрою на карате, але воно мені не сподобалося. Не дуже хотілося туди ходити. А потім сестра привела на легку атлетику. Я почала витрачати енергію, спілкуватися з дітьми, гратися. Було дуже цікаво.

З 2014-15 років почала кваліфікуватися саме у стрибках у висоту. Дуже сподобався цей вид. І навіть коли були Юнацькі олімпійські ігри, де виграла Юлія Левченко, мене це надихнуло. Я захотіла стрибати", - зазначила Магучіх.