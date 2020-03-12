 Верняєв: Олімпіада без глядачів? Не бачу у цьому сенсу | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Верняєв: Олімпіада без глядачів? Не бачу у цьому сенсу

Сьогодні 15:09 112 0
Гімнаст розповів про свої виступи, підготовці до Олімпіади і коронавірус
Верняєв: Олімпіада без глядачів? Не бачу у цьому сенсу
#Верняєв, #Олімпіада

Джерело - isport.ua.

Якщо приймуть рішення провести Олімпіаду без глядачів, то вибору не буде.

Про це український гімнаст Олег Верняєв заявив в інтерв'ю ISPORT.ua.

"Кажуть, що Олімпіада може пройти при порожніх трибунах? Без глядачів - це безглузда Олімпіада. Я не бачу в цьому сенсу змагання без глядачів.

Для кого тоді виступати? Для чого? Ні адреналіну, ні емоцій. Це буде як тренування, а не виступ. Звичайно, якщо приймуть таке рішення, то вибору не буде", - зазначив Верняєв.

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