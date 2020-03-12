Верняєв: Олімпіада без глядачів? Не бачу у цьому сенсу

Гімнаст розповів про свої виступи, підготовці до Олімпіади і коронавірус

Якщо приймуть рішення провести Олімпіаду без глядачів, то вибору не буде.

Про це український гімнаст Олег Верняєв заявив в інтерв'ю ISPORT.ua.

"Кажуть, що Олімпіада може пройти при порожніх трибунах? Без глядачів - це безглузда Олімпіада. Я не бачу в цьому сенсу змагання без глядачів. Для кого тоді виступати? Для чого? Ні адреналіну, ні емоцій. Це буде як тренування, а не виступ. Звичайно, якщо приймуть таке рішення, то вибору не буде", - зазначив Верняєв.

Сьогодні стало відомо, що сезон в НБА припинений після інформації про те, що центровий Юти Джаз Руді Гобер здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.