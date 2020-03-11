Ігор Філіштинський прокоментував ситуацію з головним тренером жіночої збірної України

Джерело - Чемпіон.

Федерація волейболу України та міністерство спорту не можуть досягнути згоди щодо головного тренера жіночої національної команди.

Про це розповів заслужений тренер України з волейболу, відомий по роботі із одеською Джинестрою, запорізькою Орбітою-ЗТМК-ЗНУ та збірною України Ігор Філіштинський.

Національна команда провалила останні турніри – фінал чемпіонату Європи-2019 (17-е місце), Золота Євроліга-2019 (невихід у фінал чотирьох), відбірний турнір до чемпіонату Європи (дві поразки по 0:3 збірній Греції).

Ігор Філіштинський про свої наміри повідомив керівництво ФВУ, але яке підтримало старого наставника жіночої збірної – Гарія Єгіазарова. Федерація рекомендувала на пост головного тренера Гарія Єгіазарова, своєю чергою комісія міністерства забажала змін.

Наразі питання з призначенням головного тренера виявилося в підвішеному стані.