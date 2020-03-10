Заборону спортивних змагань розглянуть на засіданні Кабінету Міністрів

У середу, 11 березня, Кабінет Міністрів розгляне питання введення загальнонаціонального обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело в уряді.

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"Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень", - розповів співрозмовник агентства.

Нагадаємо, товариський матч Польща – Україна відбудеться без глядачів.