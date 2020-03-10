Джерело - interfax.com.ua.
У середу, 11 березня, Кабінет Міністрів розгляне питання введення загальнонаціонального обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів через поширення коронавірусу.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело в уряді.
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"Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень", - розповів співрозмовник агентства.
Нагадаємо, товариський матч Польща – Україна відбудеться без глядачів.