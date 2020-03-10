На Олімпіаду в Токіо відібралася 11-річна спортсменка

Джерело - sport.ua.
11-річна сирійська тенісистка Хенд Заза здобула ліцензію на Олімпіаду-2020 на Токіо.
Про це повідомляє 24 канал.
Заза кваліфікувалася на Ігри, перемігши у фіналі відбору в Азії 42-річну Мар'яну Сакахіян з Лівану.
Хенд Заза буде наймолодшою учасницею Олімпійських ігор в Токіо. Раніше на цей статус претендував 12-річний британський скейтбордист Скай Браун.
Заза займає 155-е місце в світовому рейтингу спортсменок, що займаються настільним тенісом.
Відзначимо, що наймолодший медаліст в історії Олімпійських ігор - грецький гімнаст Дімітріос Лундрас. Він виграв бронзу в командних змаганнях на перших Олімпійських іграх сучасності в 1896 році. На той момент Лундрасу було 10 років і 218 днів.
Олімпійські ігри в Токіо заплановані в Токіо з 24 липня по 9-е серпня.
Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо може відбутися без глядачів.
Нагадаємо, МОК ухвалив несподіване рішення про прапороносців на церемонії відкриття Олімпіади-2020.