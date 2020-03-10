На Олімпіаду в Токіо відібралася 11-річна спортсменка

Наймолодша учасниця Ігор виступатиме в настільному тенісі

11-річна сирійська тенісистка Хенд Заза здобула ліцензію на Олімпіаду-2020 на Токіо.

Про це повідомляє 24 канал.

Заза кваліфікувалася на Ігри, перемігши у фіналі відбору в Азії 42-річну Мар'яну Сакахіян з Лівану.

Хенд Заза буде наймолодшою ​​учасницею Олімпійських ігор в Токіо. Раніше на цей статус претендував 12-річний британський скейтбордист Скай Браун.

Заза займає 155-е місце в світовому рейтингу спортсменок, що займаються настільним тенісом.

Відзначимо, що наймолодший медаліст в історії Олімпійських ігор - грецький гімнаст Дімітріос Лундрас. Він виграв бронзу в командних змаганнях на перших Олімпійських іграх сучасності в 1896 році. На той момент Лундрасу було 10 років і 218 днів.

Олімпійські ігри в Токіо заплановані в Токіо з 24 липня по 9-е серпня.

Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо може відбутися без глядачів.

Нагадаємо, МОК ухвалив несподіване рішення про прапороносців на церемонії відкриття Олімпіади-2020.