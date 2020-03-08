Українка завоювала дві золоті медалі на етапі Світової серії FINA

Фєдіна здобула дві золоті медалі у Парижі

Джерело - Чемпіон.

18-річна українка Марта Фєдіна здобула дві золоті медалі на етапі Світової серії FINA по артистичному плаванні у Парижі.

Марта Фєдіна стала кращою в довільній і технічній програмах.

Світова серія FINA

Париж

Технічна програма

1. Марта Фєдіна (Україна) - 89,6571 бала

2. Рубі Кетрін Ремат (США) - 79.8813

3. Марлен Боєр (Німеччина) - 79.6294

Довільна програма

1. Марта Фєдіна (Україна) - 91.8000 бали

2. Аніта Альварес (США) - 86,1333

3. Лара Мехніг (Ліхтенштейн) - 82.4667

Раніше, Українки виграли два золота з артистичного плавання на етапі Світової серії.