Українка завоювала дві золоті медалі на етапі Світової серії FINA

Джерело - Чемпіон.
18-річна українка Марта Фєдіна здобула дві золоті медалі на етапі Світової серії FINA по артистичному плаванні у Парижі.
Марта Фєдіна стала кращою в довільній і технічній програмах.
Світова серія FINA
Париж
Технічна програма
1. Марта Фєдіна (Україна) - 89,6571 бала
2. Рубі Кетрін Ремат (США) - 79.8813
3. Марлен Боєр (Німеччина) - 79.6294
Довільна програма
1. Марта Фєдіна (Україна) - 91.8000 бали
2. Аніта Альварес (США) - 86,1333
3. Лара Мехніг (Ліхтенштейн) - 82.4667
Раніше, Українки виграли два золота з артистичного плавання на етапі Світової серії.