Нурмагомедов погодився на реванш проти Мак-Грерора

Бій може відбутися восени

Команда чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова погодилася надати реванш екс-чемпіону промоушену у двох дивізіонах Конору Мак-Грегору.

Про це повідомив менеджер росіянина.

Важливо: Бій Мак-Грегор – Нурмагомедов може відбутися восени

За словами Алі Абдель-Азіза, це можливо лише в тому випадку, якщо Мак-Грегор проведе поєдинок проти Джастіна Гетжі і здобуде перемогу.

У своєму останньому поєдинку Конор переміг нокаутом в першому раунді Дональда Серроне на турнірі UFC 246.