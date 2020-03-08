Нурмагомедов погодився на реванш проти Мак-Грерора

Джерело - www.sports.ru.
Команда чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова погодилася надати реванш екс-чемпіону промоушену у двох дивізіонах Конору Мак-Грегору.
Про це повідомив менеджер росіянина.
Важливо: Бій Мак-Грегор – Нурмагомедов може відбутися восени
За словами Алі Абдель-Азіза, це можливо лише в тому випадку, якщо Мак-Грегор проведе поєдинок проти Джастіна Гетжі і здобуде перемогу.
У своєму останньому поєдинку Конор переміг нокаутом в першому раунді Дональда Серроне на турнірі UFC 246.