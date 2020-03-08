Верняєв здобув срібло на етапі Кубка світу в США з багатоборства

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Олег Верняєв завоював срібну нагороду першого етапу Кубка світу з багатоборства, який відбувався в Мілуокі.

Перше місце за результатами змагань здобув американець Сем Мікулак, набравши в сумі 85,332 очка. Трохи менше вдалося зібрати в свою скарбничку українцеві - 83,064. А на третьому місці опинився Джеймс Холл з Великої Британії з 82,999 балами.

Першим була вправа на коні, де наш олімпійський чемпіон показав результат 14,533 бала.

На кільцях українець заробив 14,133 бала.

Опорний стрибок вийшов у Верняева досить успішно, за що він отримав 14,800 бала. Після цього українець почав відриватися від своїх суперників.

Несподіваним став виступ нашого спортсмена на паралельних брусах, де його чекало падіння, в результаті чого він втратив очки і наблизив до себе американця Мікулака.

На перекладині Верняєв заробив 12,866 балів і опустився на проміжне третє місце.

Останнім випробуванням для українця стали вільні вправи, де його знову чекало падіння. Однак британський суперник Холл також припустився помилки, що дозволило зайняти Верняеву друге місце і взяти срібло.