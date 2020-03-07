Українки виграли два золота з артистичного плавання на етапі Світової серії

Джерело - xsport.ua.
Збірна України завоювала дві золоті медалі на етапі Світової серії FINA з артистичного плавання в Парижі.
Про це повідомляє XSport.
У фіналі дуетів довільної і технічної програм, українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук показали свій клас, двічі залишивши своїх головних суперників позаду - Франція заробила срібло, а Сполученим Штатам Америки довелося задовольнятися бронзою.
У технічній програмі українки вразили суддів своїм виступом, набравши 90,8721 бала.
Нагадаємо, МОК ухвалив несподіване рішення про прапороносців на церемонії відкриття Олімпіади-2020.