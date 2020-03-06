На тілі загиблого українського гросмейстера у Москві виявили сліди від уколів

Слідство вважає, що причиною смерті став звеселяючий газ

На тілах українських шахістів, 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори, знайдених мертвими в московській квартирі, нібито, зафіксовано сліди від ін'єкцій.

Про це повідомляє російський телеканал РЕН ТВ.

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"Стало відомо, що на тілах українських шахістів із України 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори було виявлено сліди від ін'єкцій. За наявною інформацією, у хлопця в уколах руки і ноги, у дівчини слід від уколу під коліном. При цьому в квартирі не виявлено шприців", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Москві загинув гросмейстер з Одеси, який зіграв за Росію у матчі проти України.