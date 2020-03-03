Визначився найкращий спортсмен України у лютому

Семен Новіков успішно представив Україну на чемпіонаті Європи

Джерело - НОК України.

Борець Семен Новіков визнаний найкращим спортсменом України за підсумками лютого.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Семен Новіков здобув перемогу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг. У фінальній сутичці українець декласував угорця Віктора Льорінца. Зустріч завершилась із рахунком 7:1 на користь Новікова.

Також, його особистий наставник Юрій Тімченко став найкращим тренером останнього зимового місяця.

Нагадаємо, збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи.