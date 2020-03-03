Визначився найкращий спортсмен України у лютому

Джерело - НОК України.
Борець Семен Новіков визнаний найкращим спортсменом України за підсумками лютого.
Про це повідомляє прес-служба НОК України.
Семен Новіков здобув перемогу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг. У фінальній сутичці українець декласував угорця Віктора Льорінца. Зустріч завершилась із рахунком 7:1 на користь Новікова.
Також, його особистий наставник Юрій Тімченко став найкращим тренером останнього зимового місяця.
Нагадаємо, збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи.