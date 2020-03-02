Стало відомо, скільки Магучіх і Бех-Романчук отримають за перемогу у сезоні World Athletics Indoor Tour

Українки отримають по 20 тисяч доларів

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук стали переможницями сезону World Athletics Indoor Tour, який пройшов в 7 етапів з січня по кінець лютого, і отримають по 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Магучіх перемогла в загальному заліку по стрибках у висоту, набравши 20 очок.

Стрибунка в довжину Бех-Романчук також стала найкращою у своїй дисципліні з 40 очками в активі.

World Athletics Indoor Tour - щорічна серія змагань з легкої атлетики в приміщенні, яка проводиться з 2016 року.

Раніше, Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині.

Нагадаємо, Бех-Романчук здобула перемогу в Польщі, оновивши особистий рекорд.