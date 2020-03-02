Легендарна фігуристка намагалася відсудити в України 50 мільйонів доларів

Позов Баюл був відхилений

Апеляційний суд Дев'ятого округу США виніс рішення щодо позову легендарної української фігуристки Оксани Баюл.

Про це міністр юстиції Денис Малюська написав у Facebook.

Перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка хотіла стягнути з держави Україна, приватної особи і двох корпорацій 50 млн доларів.

Баюл звинувачувала відповідачів в порушенні принципу сумлінності і чесної ділової практики в рамках трудового договору з нею, а також у передачі прав на використання її імені, популярності та біографії непричетним третім особам. Баюл нібито не отримала належний прибуток за ці операції.

Суд визнав, що вимоги Баюл є безпідставними, а тому підлягають відхиленню.