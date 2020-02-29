Український стрілець виборов срібло чемпіонату Європи

Чемпіонат Європи відбувається у польському Вроцлаві

Українець Олег Царьков срібло чемпіонату Європи зі стрільби з 10 метрів із пневматичної гвинтівки.

Про це повідомляє isport.ua.

У фіналі Царьков сперечався за перемогу з угорцем Ішваном Пені. Перед останніми двома пострілами їх відділяло всього 0,1 бала. Однак у вирішальний момент рука українця здригнулася і він програв, але залишився з сріблом.

Відзначимо, що це єдина медаль України на чемпіонаті Європи зі стрільби в олімпійських видах. Всього ж українські стрілки вже виграли сім медалей - золото, чотири срібла і дві бронзи.

Нагадаємо, українки перемогли на чемпіонаті Європи у стрільбі по рухомій мішені.