Дворазова чемпіонка Європи з бігу на дистанції 800 м Наталія Прищепа (Кроль) заперечила вживання заборонених препаратів.

Про це розповіла сама легкоатлетка у Facebook.

"Я все своє життя віддала моїй країні та улюбленій справі.

Не один раз над моєю головою підіймався прапор України, а гімн звучав далеко за межі стадіону. Все, що я маю – це моя сім‘я, спортивна кар‘єра та моя країна. І ніщо в світі не могло і не може мене змусити свідомо та умисно приймати препарати, котрі б могли кинути тінь сумніву на мене та на мою діяльність.

Я люблю свою країну і свій Спорт. Сподіваюся, що ця ситуація отримає логічне вирішення і я зможу надалі представляти Україну на міжнародній арені. Я так само готуюся до Олімпійських ігор, на котрих сподіваюся отримати медаль для своєї країни", - написала Наталія Прищепа.