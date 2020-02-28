Товариський матч Україна – Болгарія відбудеться у Києві

Збірна України проведе товариську гру проти команди Болгарії напередодні чемпіонату Європи, який відбудеться у квітні в Києві.

Гра відбудеться в ТРЦ Lavina Mall, 1 березня. Початок о 13:00.

Команду України представлятимуть: Марія Улітіна – перша жіноча ракетка України, Анастасія Прозорова – бронзова призерка Юнацьких Олімпійських Ігор, Валерій Атращенков – багаторазовий Чемпіон України, Данило Боснюк, Валерія Рудакова, Михайло Махновський та Гліб Бекетов.

Спеціальний гість матчу – Tarabarova.

Нагадаємо, з 21 – 26 квітня у києвському Палаці спорту відбудеться особистий Чемпіонат Європи з бадмінтону – вирішальний турнір у кваліфікаційному відборі на Олімпіаду у Токіо.

Квитки на матчі можна придбати на офіційному сайті Федерації бадмінтону України.