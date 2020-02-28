Олімпійський чемпіон відсторонений на вісім років за порушення допінгових правил

Китаєць пропустить Олімпіаду-2020

Джерело - Sport Arena.

Китайський плавець Сунь Янь відсторонений від спортивної діяльності на вісім років після порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє CAS.

Спортсмен провалив допінг-пробу в вересні 2018 року, після чого справу було направлено на розгляд допінгових справ ради Міжнародної федерації плавання (FINA), яка виправдала дії китайця.

У свою чергу, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало апеляцію на рішення керівного органу до Спортивного арбітражного суду (CAS) і виграло справу.

CAS одноголосним рішенням ухвалив відсторонити Сунь Яня від участі в спортивних змаганнях протягом восьми років.

Сунь Янь тричі в кар'єрі вигравав золото Олімпійських ігор: в 2012 році на дистанціях 400 і 1500 метрів вільним стилем, а також в 2016 році на 200 метрах. На його рахунку 11 золотих медалей чемпіонату світу.

Таким чином, 28-річний спортсмен не візьме участь у майбутній Олімпіаді в Токіо і може достроково завершити професійну кар'єру.

Раніше, Прищепу дискваліфікували від усіх змагань через допінг.