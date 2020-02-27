Російський боєць UFC потрапив в ДТП і госпіталізований, його бій відмінено

Євлоєв потрапив в серйозну аварію

Російський боєць змішаного стилю з Інгушетії Мовсар Євлоєв (12–0) потрапив в аварію в Таїланді по дорозі на ранкове тренування.

Про це повідомляє gazetaingush.

В результаті ДТП спортсмен отримав травми, його госпіталізували в найближчу медустанову.

Євлоєв виїжджав на своєму мопеді на ранкове тренування, коли в нього врізалася машина. Після консультацій з UFC було прийнято рішення скасувати наступний бій.

Євлоєв на турнірі UFC 248 в Лас-Вегасі 7 березня мав провести бій проти дебютанта UFC Джамала Еммерса (17–4). Тепер його замінить грузинський боєць Гіга Чікадзе (8–1–1).

Раніше, бійцю ММА в Росії зарахували поразку через пісню, під яку він вийшов.