Російський боєць UFC потрапив в ДТП і госпіталізований, його бій відмінено

Джерело - sport.ua.
Російський боєць змішаного стилю з Інгушетії Мовсар Євлоєв (12–0) потрапив в аварію в Таїланді по дорозі на ранкове тренування.
Про це повідомляє gazetaingush.
В результаті ДТП спортсмен отримав травми, його госпіталізували в найближчу медустанову.
Євлоєв виїжджав на своєму мопеді на ранкове тренування, коли в нього врізалася машина. Після консультацій з UFC було прийнято рішення скасувати наступний бій.
Євлоєв на турнірі UFC 248 в Лас-Вегасі 7 березня мав провести бій проти дебютанта UFC Джамала Еммерса (17–4). Тепер його замінить грузинський боєць Гіга Чікадзе (8–1–1).
Раніше, бійцю ММА в Росії зарахували поразку через пісню, під яку він вийшов.