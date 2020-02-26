У Кореї скасували чемпіонат світу через коронавірус

Чемпіонат світу перенесли на невизначений термін

Через спалах коронавірусу в Південній Кореї, скасували чемпіонат світу із шорт-треку, який мав відбутися у Сеулі

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу ковзанярів.

Актуально: Євро-2020 під загрозою через коронавірус

Чемпіонат світу з шорт-треку 2020 року, який повинен був пройти в Сеулі з 12 до 15 березня, не відбудеться у заплановані дати через складну ситуацію з коронавірусом у Південній Кореї.

Наразі невідомо чи буде чемпіонат світу відкладений на більш пізній термін або взагалі перенесений в інше місце.

Нагадаємо, МОК може скасувати Олімпіаду в Токіо через коронавірус.