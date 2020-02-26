У Кореї скасували чемпіонат світу через коронавірус

Джерело - espreso.tv.
Через спалах коронавірусу в Південній Кореї, скасували чемпіонат світу із шорт-треку, який мав відбутися у Сеулі
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу ковзанярів.
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Чемпіонат світу з шорт-треку 2020 року, який повинен був пройти в Сеулі з 12 до 15 березня, не відбудеться у заплановані дати через складну ситуацію з коронавірусом у Південній Кореї.
Наразі невідомо чи буде чемпіонат світу відкладений на більш пізній термін або взагалі перенесений в інше місце.
Нагадаємо, МОК може скасувати Олімпіаду в Токіо через коронавірус.