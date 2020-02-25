Гоцул - про допінг: Росія докладала багато зусиль, щоб потягнути Україну за собою

Ще п’ять років тому WADA визнала НАДЦУ таким, що не відповідає встановленим стандартам.

Про це керівник федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Як оцінюю ефективність антидопінгової діяльності ФЛАУ? Є об’єктивні показники, за якими можна спостерігати та вимірювати ефективність. Один з них – кількість спроб, які ми беремо. Що більше проб, тим менше простору для зловживання. Цей показник змінився в рази за останні роки. Сьогодні Національний антидопінговий центр (НАДЦУ) бере в українських спортсменів дві тисячі проб на рік.

Хоча ще п’ять років тому WADA визнала НАДЦУ таким, що не відповідає встановленим стандартам. Це через порушення, підозри, невиконання норм. Наступним кроком мало бути відсторонення усіх спортсменів країни від міжнародних змагань та заборона їхнього проведення в Україні. Те що сталося нещодавно з Росією.

Ми доклали зусиль, щоб НАДЦУ повернули статус. Звинувачення зняли, цьому передувала складна робота. Ми долучалися до зміни українського антидопінгового законодавства, звітували про нашу роботу – наприклад, про кількість семінарів та проб. Зрештою, змогли переконати міжнародну спільноту на рівні профільного міністерства, НАДЦУ та провідних федерацій країни, що змінилася політика. Вони нам повірили.

Хоча Росія, якій було сумно страждати одній, докладала багато зусиль, щоб потягнути Україну за собою. Але нам вдалося переконати міжнародну федерацію, що ми суттєво відрізняємось. Так, у нас є позитивні проби, у нас є важке минуле, але ми точно відрізняємось в політиці, яку реалізуємо сьогодні.

Хоча ми досі не вийшли за критичні межі, ми досі в зоні особливого моніторингу WADA. Але принаймні зараз питання про відсторонення точно не стоїть. Динаміка позитивна", - зазначив Гоцул.